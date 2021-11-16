В Челябинске сотрудник мобильного оператора продал базу данных абонентов

За данные абонентов заплатили 15 тыс. рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

Работника компании сотовой связи в Челябинске заподозрили в краже данных клиентов. По версии следствия, сотрудник скопировал анкетные данные абонентов, а потом продал их за 15 тыс. рублей.

Сейчас продолжается расследование.

— Возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации с использованием служебного положения, — сообщили в региональном СУ Следственного комитета.

Сотруднику мобильного оператора, если его вина подтвердится, будет грозить лишение свободы на срок до 5 лет.

Это не первый подобный случай в Челябинской области. В конце октября уголовное дело о неправомерном доступе к информации возбудили в отношении еще одного челябинца, работавшего в офисе компании сотовой связи.

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