Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия16 ноября 2021 10:28

В Челябинске сотрудник мобильного оператора продал базу данных абонентов

Теперь он может оказаться за решеткой
Елена КОЛЧИНА
За данные абонентов заплатили 15 тыс. рублей

За данные абонентов заплатили 15 тыс. рублей

Фото: Иван МАКЕЕВ

Работника компании сотовой связи в Челябинске заподозрили в краже данных клиентов. По версии следствия, сотрудник скопировал анкетные данные абонентов, а потом продал их за 15 тыс. рублей.

Сейчас продолжается расследование.

— Возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации с использованием служебного положения, — сообщили в региональном СУ Следственного комитета.

Сотруднику мобильного оператора, если его вина подтвердится, будет грозить лишение свободы на срок до 5 лет.

Это не первый подобный случай в Челябинской области. В конце октября уголовное дело о неправомерном доступе к информации возбудили в отношении еще одного челябинца, работавшего в офисе компании сотовой связи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru