Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество16 ноября 2021 10:30

В Челябинске продлили ограничения на проезд троллейбусов

На маршрут не вернулся троллейбус №5
Елена КОЛЧИНА
Из-за ремонта на трамвайных путях дорогу закрыли для троллейбусов

Из-за ремонта на трамвайных путях дорогу закрыли для троллейбусов

Фото: Андрей АБРАМОВ

Схему движения троллейбуса №5 в Челябинске изменили из-за ремонта трамвайных путей на улице Цвиллинга. В районе проведения работ прекратили подачу тока в контактную сеть, проезд электротранспорта из-за этого невозможен.

Возобновить движение троллейбусов по обычному маршруту собирались 16 ноября, но этого не произошло.

В городском управлении транспорта сообщили, что ограничения продлены до 6:00 17 ноября. До этого времени троллейбус 5 продолжит перевозить пассажиров по маршруту «АМЗ — площадь Революции — Железнодорожный вокзал».

Напомним, снова запустить трамваи по улице Цвиллинга обещают только в декабре.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru