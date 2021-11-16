В Курганской области арестовали подростка, издевавшегося над двухлетним малышом в детском доме

Издевательства над ребенком снимали на видео. Фото: кадры из роликов

В Курганской области суд отправил под стражу 16-летнего подростка, который издевался над двухлетним малышом в кипельском детском доме. Молодому человеку предъявили обвинение в совершении преступления по пункту «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание). Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

— Согласно материалам уголовного дела, 16-летний обвиняемый, являясь воспитанником указанного учреждения, неоднократно применял физическую силу в отношении 2-летнего мальчика, причиняя ребенку физические и психические страдания, — сообщили в ведомстве.

Напомним, скандал в кипельском детском доме начался после того, как в соцсетях появилась серия видеороликов, в которых группа подростков издевается над двухлетним ребенком. Малыша избивали, тянули за уши, давали ему курить сигареты и заставляли есть очистки от фруктов. Кроме того, за кадром, судя по всему, иногда был слышен голос взрослых. После произошедшего СК возбудил уголовное дело не только в отношении 16-летнего подростка, но и сотрудников учреждения.

Пострадавший ребенок ранее воспитывался в доме малютки, который расформировали и переделали под ковидный госпиталь. Воспитатели предупреждали чиновников, что не стоит отправлять совсем маленьких детей к подросткам.

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