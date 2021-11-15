Бывшая воспитательница малыша, над которым издевались подростки в детдоме Курганской области: «Я плакала всю ночь и уснула только под утро»

Издевательства над ребенком снимали на видео. Фото: кадр из ролика

В Курганской области скандал с издевательством подростков над малышом в кипельском детском доме начал обрастать новыми подробностями. Оказалось, что пострадавший двухлетний ребенок попал туда из дома малютки, который переоборудовали под ковидный госпиталь. Как рассказала бывшая воспитательница учреждения Лариса Ежкова, она вместе со своими коллегами заранее предупреждала властей, что не стоит отправлять малышей к подросткам в детские дома.

— Мы писали чиновникам и в другие инстанции, что не нужно переводить детей в детский дом. Но нам сказали, что все в порядке и все делается согласно законодательству. Мы давно работаем в этой сфере и знаем, что творится в таких детских домах. И понимали, что деткам может достаться, — рассказывает бывшая воспитательница дома малютки Лариса Ежкова.

Ребенок, над которым издевались, перевели в кипельский детский дом вместе со своим трехлетним братом. По словам бывшего воспитателя, старший уже достаточно самостоятелен и может отличить, что такое хорошо, а что плохо. А вот младший пока что нет.

— Когда увидела видео в соцсетях, я плакала всю ночь и уснула только под утро. Он даже не понимает, что над ним издеваются. Он не знает, что это плохо, и думает, что так и должно быть. И мальчик с этим вырастет, — с горечью говорит Лариса Ежкова.

Следственный комитет по Курганской области возбудил два уголовных дела. Фигурантами стали 16-летний подросток, участвовавший в издевательствах, и должностные лица учреждения. Первому предстоит ответить за истязание, а остальным — за халатность. Расследование стоит на контроле центрального аппарата СК.

Ранее в соцсетях появились несколько видеороликов, в которых группа подростков издевается над двухлетним ребенком в детском доме. Малыша избивали, тянули за уши, давали ему курить сигареты и заставляли есть очистки от фруктов. Кроме того, за кадром иногда был слышен голос взрослых.

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