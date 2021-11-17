Во время пандемии коронавируса челябинцы стали чаще летать в Калининград, реже — в Москву

Челябинские туристы чаще стали ездить на российские курорты Фото: Олег УКЛАДОВ

Челябинские турфирмы отчитались о самых популярных у клиентов направлениях. Данные о проданных в 2020 году путевках опубликовала региональная Контрольно-счетная палата. На предпочтения туристов сильно повлияла пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения.

Из-за запрета на въезд во многие страны челябинцы обратили внимание на внутрироссийские туристические направления. Если до начала пандемии путевки по России приобретали только 38% клиентов турфирм, то в 2020 году таких покупателей оказалось 63%.

Чаще всего брали туры в Краснодарский край — 30%. Родная Челябинская область немного уступила лидеру: путешествовать по Южному Уралу решили 29% покупателей путевок. Занявший третью строчку рейтинга популярности Крым значительно отстает: туда поехали 9% клиентов турфирм.

В 2020 году жители Челябинской области резко заинтересовались отдыхом в Калининградской области. Спрос на путевки в этот регион вырос в 23 раза. На ситуацию повлияло, в том числе, открытие прямого авиасообщения с Калининградом.

Интерес к поездкам по столицам, наоборот, упал. В прошлом году южноуральцы в 4,7 раза реже стали покупать путевки в Москву и в 3,2 раза реже — в Санкт-Петербург.

В целом спрос на турпутевки упал. За 2020 год услугами челябинских турфирм воспользовались 63,9 тыс. человек. Это на 66% меньше, чем годом ранее. Отметим, что данные не учитывают самостоятельных туристов. Возможно, кто-то купил билеты сам или поехал на личном авто — такой способ передвижения безопасней в плане контактов с другими людьми, которые могут болеть коронавирусом. И, конечно, были и те, кто предпочел остаться дома в пору роста заболеваемости и снижения доходов.

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