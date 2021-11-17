Два года с момента первого заражения коронавирусом: в Челябинской области 120 тыс. заболевших

Количество выявляемых ежедневно случаев болезни стремится к 600 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области за последние сутки зарегистрировали 597 случаев заболевания коронавирусом. Это максимум за все время с начала пандемии. Заболеваемость в регионе растет: еще в конце октября в сутки выявляли менее 500 заболевших, а теперь рекорд по количеству заболевших обновляется ежедневно.

По данным областного министерства здравоохранения, сейчас от Covid-199 лечатся 18 336 южноуоральцев.

За день от ковидной пневмонии скончались 30 пациентов.

За все время эпидемии в регионе зарегистрировали 120 351 случай коронавируса. От Covid-19 в Челябинской области умерли 4750 пациентов, еще 1270 скончались от сопутствовавших коронавирусу заболеваний.

Отметим, с коронавирусом человечество борется ровно два года. По неофициальным данным, обнародованным South China Morning Post со ссылкой на секретные документы правительства Китая, первое заражение заметили 17 ноября 2019 года. В тот день к врачам за помощью обратился 55-летний житель провинции Хубэй.

В Челябинской области первый случай коронавируса подтвердили 21 марта 2020 года. После поездки в Испанию заболел житель Миасса.

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