В Следственном комитете начали проверку после гибели рабочего под завалами в Троицке

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В региональном СУ Следственного комитета начали проверку после гибели рабочего в Троицке. Мужчина оказался под завалами при обрушении недостроенного двухэтажного частного жилого дома на улице Гагарина. В момент падения конструкций строитель находился на крыше, выполнял кровельные работы. Когда здание рухнуло, рабочего придавило обломками, он получил тяжелые травмы и умер.

— По предварительной информации, смертельные травмы получены при обрушении межэтажной плиты перекрытия, — уточнили в СУ СК.

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Сотрудники ведомства сейчас выясняют все обстоятельства происшествия.

На разборе завалов накануне работали спасатели. Чтобы найти на руинах тело погибшего, пришлось использовать спецтехнику.

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

— Для разбора железобетонных конструкций, плит перекрытия, балок и фрагментов стен из газоблоков понадобилась тяжелая техника и гидравлический аварийно-спасательный инструмент, — рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Проверку после гибели рабочего проводят также в прокуратуре региона.

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

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