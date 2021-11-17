Курганские власти рассказали, куда переведут малышей из Кипельского детдома

Малыши еще месяц будут проживать в стенах Кипельского детского дома. Фото: Кипельский дом детства / vk.com

Малыши из Кипельского детского дома будут переведены в «Центр помощи детям № 1» в городе Кургане (бывший Курганский детский дом). Об этом сообщили в главном управлении социальной защиты населения Курганской области.

— В Кипельском и Житниковском детских домах, больнице имени Красного Креста малыши были размещены временно, в связи с необходимостью завершить ремонт на площадях Курганского детского дома и выполнением требований федерального законодательства, — рассказали в Главном управлении социальной защиты населения рассказали. — Работы в «Центре помощи детям № 1» планируют закончить в декабре 2021 года, после чего туда переедут дети. Здесь будут созданы специализированные группы для малышей, необходимые для их возраста условия.

Напомним, скандал в Кипельском детском доме начался после того, как в соцсетях появилась серия видеороликов, в которых группа подростков издевается над двухлетним ребенком. Малыша избивали, тянули за уши, давали ему курить сигареты и заставляли есть очистки от фруктов. Кроме того, за кадром, судя по всему, иногда был слышен голос взрослых. После произошедшего СК возбудил уголовное дело не только в отношении 16-летнего подростка, но и сотрудников учреждения.

Пострадавший ребенок ранее воспитывался в доме малютки, который расформировали и переделали под ковидный госпиталь. Воспитатели предупреждали чиновников, что не следует отправлять совсем маленьких детей к подросткам.

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