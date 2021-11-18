Француженка в телеэфире развеет мифы о Челябинской области

Сесиль Плеже побывала в Париже и на Таганае. Фото: misscecile/instagram.com

Посвященный Челябинской области выпуск телешоу «Сесиль в стране чудес» впервые покажут 19 ноября. В 22:50 программу начнут транслировать на канале «Моя планета».

Актриса и телеведущая Сесиль Плеже в своем шоу развеивает мифы и стереотипы о разных регионах России. В Челябинской области она побывала минувшим летом. Тогда телеведущая прикоснулась к осколку знаменитого челябинского метеорита, хранящемуся в Историческом музее, увидела Каменную реку на Таганае, сходила на субботник и пообщалась с челябинскими хоккеистками в ледовом дворце «Трактор», осмотрела цех трубопрокатного завода, а еще сравнила модель Эйфелевой башни в селе Париж с оригиналом.

— Невероятное село Париж. На въезде лягушки и гуси. И даже башня имеется! И живут там милейшие парижане: малочисленный народ нагайбаки. У меня самая лучшая работа, — рассказала Сесиль Плеже об экскурсии.

Добавим, Сесиль Плеже родилась в смешанной русско-французской семье. Детство она провела в Париже, но последние 20 лет живет в Москве.

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