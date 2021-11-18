Проект школы тхэквондо, который построят в заброшенном сквере Челябинска, отметили на всероссийском конкурсе

Спортшколу начнут строить в 2022 году. Фото: мэрия Челябинска.

Проект сопртшколы по тхэквондо «Корё» в Челябинске получил награду Первого открытого Всероссийского архитектурного конкурса «Искусство строить будущее». После победы мэрия Челябинска опубликовала подробные снимки, как будет выглядеть здание школы.

— Проект, разработанный Студией архитектурного проектирования Сергея Шумакова, занял первое место в номинации «КНАУФ в экстерьере», — говорится в сообщении мэрии .

Школа откроется в сквере на Молодогвардейцев. Фото: мэрия Челябинска.

По условиям конкурса принимались интерьеры объектов социального назначения — учебных заведений, детских садов, библиотек, медучреждений с использованием акустических, огнезащитных решений производителя строительных материалов.

Строительство школы олимпийского резерва с залами для проведения тренировок и соревнований по улице Молодогвардейцев начнется в 2022 году. По возведению объекта в Челябинске прошли публичные слушания. Жители выступили против места в сквере по улице Молодогвардейцев. Челябинцев не устроило, что вокруг объекта множество заброшенных зданий, вместо которых можно было бы поставить спортшколу. Однако для ее строительства решили выбрать новый участок.

Фото: мэрия Челябинска.

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