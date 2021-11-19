В Челябинской области могут ограничить движение автобусов и грузовиков по дороге М-5

На дороги выведут дополнительные экипажи ДПС. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Погода вновь может создать проблемы для автомобилистов на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области. Метеорологи предупреждают о сильном снеге и метелях в горнозаводской зоне.

— В случае ухудшения погодных условий на автодороге М-5 возможно временное ограничение движения грузового автотранспорта и рейсовых автобусов, — предупредили в региональном управлении ГИБДД.

На этой неделе транспорт в горнозаводской зоне уже останавливали, чтобы пропустить снегоуборочную технику.

В ГИБДД также обратились к автомобилистам с просьбой отказаться в выходные от поездок, а если сделать этого нельзя, соблюдать особую осторожность.

На трассе в ближайшие дни будут круглосуточно дежурить 28 экипажей ДПС.

Напомним, в последние несколько дней неделю движение на М-5 дважды останавливалось из-за сильных снегопадов. Водителям грузовиков пришлось ночевать на дороге, а водители легковых машин не могли объехать заблокировавший трассу «поезд» из фур. Во время снегопада произошла также авария, в которой пострадали четыре человека.

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