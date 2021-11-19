В Челябинской области охранникам дали право применить силу, если люди будут проходить без QR-кода

Ситуацию прокомментировали в Росгвардии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области охранники смогут применять силу в отношении тех, кто не имеет QR-кода и пытается пройти в кафе, ресторан или ТРК. Точный регламент должен установить владелец заведения. Об этом рассказали в Росгвардии.

В ведомстве дополнили, что каждый собственник сам устанавливает пропускной режим и его правила. Охранник в этом случае выступает как должностное лицо. При этом владелец заведения должен разместить на видимом месте правила посещения данного места.

— Частный охранник ограничен законом. Однако, являясь должностным лицом, он может потребовать паспорт и QR-код. Вместе с этим, собственник задает правила посещения своего заведения. Если в таких правилах будет прописана возможность применения силы в тех случаях, когда люди попытаются пройти без QR-кода, то это не будет нарушением, — заявили в Росгвардии.

Напомним, что с 1 декабря 2021 года в Челябинской области усиливаются антикоронавирусные меры. Теперь правило QR-кодов распространится и на общепит. При этом сохранится график работы ресторанов и кафе с 6:00 до 23:00.

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