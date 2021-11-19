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Общество19 ноября 2021 8:21

В выходные в челябинском парке Пушкина откроют каток с баром

По вечерам кататься на коньках можно будет под музыку
Елена КОЛЧИНА
Лед уже залили. Фото: администрация Челябинска

Лед уже залили. Фото: администрация Челябинска

Каток в парке имени Пушкина в Челябинске откроют в субботу, 20 ноября.

— Каток оснащен вместительной раздевалкой и баром с горячим питанием, — сообщили в мэрии Челябинска.

Площадка освещается фонарями, а по вечерам на ней будет играть музыка.

По понедельникам на коньках в парке можно будет кататься с 14:00 до 20:45, со вторника по четверг — с 11:00 до 20:45. В пятницу каток будет работать дольше: с 11:00 до 21:45, а в выходные челябинцы смогут выходить на лед с 10:00 до 21:45.

Если у посетителя уже есть коньки, билет на каток будет стоить 150 рублей, а для детей младше пяти лет вход на площадку бесплатный. За 150 рублей можно будет на час получить коньки напрокат.

Напомним, 19 ноября в Челябинске открывается еще один большой каток под открытым небом — в парке имени Терешковой.

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