На губернатора Челябинской области подали в суд около 170 человек из-за введения QR-кодов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Златоустовский городской суд поступил коллективный иск на губернатора Челябинской области Алексея Текслера. В списке числятся порядка 170 истцов, среди которых есть «живая женщина Елена», «живой мужчина с именем Сергей» и просто южноуральцы с инициалами. Они потребовали отменить QR-коды, которые необходимы в местах массового скопления людей.

Источник: картотека дел суда

Правда, судья даже не стал рассматривать иск и вернул его обратно из-за неподсудности обращения. Так что истцам придется смириться с таким исходом событий и пройти вакцинацию.

Напомним, с 1 декабря 2021 года в Челябинской области усиливаются антикоронавирусные меры. Теперь правило QR-кодов распространится и на общепит. При этом сохранится график работы ресторанов и кафе с 6:00 до 23:00.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru