В Челябинской области в замене нуждаются 100 школьных автобусов

Новые автобусы осматривали на площади Революции в Челябинске. Фото: пресс-служба губернатора

В Челябинской области собираются заменить еще более 100 школьных автобусов. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер.

— Почти все наши муниципалитеты так или иначе получили и обновили свой автобусный парк. Я пообщался с главами, еще где-то остается проблематика и по старым автобусам, и автобусам, которые прошли достаточное расстояние, — уточнил глава региона.

Накануне в Челябинской области приняли 39 новых машин: это 33 автобуса ПАЗ и 6 микроавтобусов «Газель». Их отправят в школы 22 южноуральских муниципалитетов.

Сейчас в Челябинской области работают 653 школьных автобуса. Они доставляют на учебу около 18 тыс. детей.

Ранее в Челябинскую область поступили новые автомобили скорой помощи. Оснащенные дефибрилляторами и аппаратами искусственной вентиляции легких машины распределили по больницам в городах и селах региона.

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