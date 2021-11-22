В Челябинске иномарка врезалась в столб, пострадали две женщины

В аварии пострадали водитель и пассажирка. Фото: ЧП | ДТП Челябинск/vk.com

На улице 40-лет Победы в Челябинске 20 ноября легковой автомобиль врезался в бетонную электроопору.

По данным регионального полицейского главка, 31-летняя женщина за рулем Volkswagen не справилась с управлением.

С места происшествия водителя и 51-летнюю пассажирку иномарки увезли в больницу.

В машине ехали еще два пассажира, в том числе ребенок, но они не пострадали.

Это не первая подобная авария за последние дни. Ранее в столб в Челябинске врезалось такси с пассажиром, до того автомобиль после столкновения с грузовиком врезался в дерево.

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