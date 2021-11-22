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Общество22 ноября 2021 4:16

На Большой Каменной реке Таганая построили необычную смотровую площадку

Теперь природную достопримечательность безопасно осматривать даже зимой
Елена КОЛЧИНА
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Каменная река после снегопада превратилась в поле причудливых сугробов. Фото: нацпарк "Таганай"

Каменная река после снегопада превратилась в поле причудливых сугробов. Фото: нацпарк "Таганай"

В национальном парке «Таганай» в Челябинской области построили смотровую площадку, с которой можно изучить одну из главных достопримечательностей – Большую Каменную реку. Как сообщили в пресс-службе нацпарка, над «потоком» многотонных каменных глыб теперь безопасно гулять даже зимой.

Смотровая площадка необычная, она не похожа на все ранее установленные на туристических маршрутах. Конструкцию постарались вписать в ландшафт так, чтобы она была максимально незаметна и не искажала вид памятника природы.

Фото: нацпарк "Таганай"

Фото: нацпарк "Таганай"

Площадку смонтировали в ходе подготовки нового туристического маршрута по Таганаю. Тропу проложили по живописным местам нацпарка, так, чтобы с нее можно было осмотреть хребты Большой и Средний Таганай.

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