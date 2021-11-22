Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 ноября 2021 8:03

В Челябинской области владельцы кафе и столовых зарабатывают больше, чем до коронавируса

Регион оказался одним из российских лидеров по обороту общепита
Елена КОЛЧИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Предприятия общепита вышли на уровень, на котором работали до пандемии

Предприятия общепита вышли на уровень, на котором работали до пандемии

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинской области оборот общепита превысил доковидный уровень. Об этом сообщили в региональной Контрольно-счетной палате.

По данным КСП, за первые девять месяцев 2021 года оборот предприятий общепита составил 23,6 млрд рублей. В аналогичном периоде 2019 года, до начала пандемии коронавируса и введения санитарных ограничений, этот показатель равнялся 23 млрд рублей.

По сравнению с прошлым годом, росо составил 35,7%. Для сравнения, в целом по России оборот общепита за год вырос только на 24,7%.

Среди российских регионов Челябинская область по объему выручки от продажи еды и напитков общепита в 2021 году заняла 13-е место.

Напомним, в Челябинской области с 1 декабря вход в кафе и рестораны будет возможен только по QR-коду, посетители должны будут покидать заведения до 23:00.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru