В Челябинской области владельцы кафе и столовых зарабатывают больше, чем до коронавируса

Предприятия общепита вышли на уровень, на котором работали до пандемии Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинской области оборот общепита превысил доковидный уровень. Об этом сообщили в региональной Контрольно-счетной палате.

По данным КСП, за первые девять месяцев 2021 года оборот предприятий общепита составил 23,6 млрд рублей. В аналогичном периоде 2019 года, до начала пандемии коронавируса и введения санитарных ограничений, этот показатель равнялся 23 млрд рублей.

По сравнению с прошлым годом, росо составил 35,7%. Для сравнения, в целом по России оборот общепита за год вырос только на 24,7%.

Среди российских регионов Челябинская область по объему выручки от продажи еды и напитков общепита в 2021 году заняла 13-е место.

Напомним, в Челябинской области с 1 декабря вход в кафе и рестораны будет возможен только по QR-коду, посетители должны будут покидать заведения до 23:00.

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