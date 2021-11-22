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Происшествия22 ноября 2021 9:56

В Челябинске ищут владельца ушедшей под лед машины с наклейкой егерской службы

В салоне полузатопленной «Нивы» обнаружили пустые бутылки от спиртного
Елена КОЛЧИНА
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Машину на непрочном льду заметили любители зимней рыбалки

Машину на непрочном льду заметили любители зимней рыбалки

Фото: Мария ЛЕНЦ

В полиции разыскивают хозяина «Нивы», которую 21 ноября рыбаки нашли в пруду в районе СНТ «Юбилейный». Под машиной треснул лед, и она частично ушла под воду. Очевидцы заметили, что на борта автомобиля нанесен камуфляжный рисунок, на передней дверце – наклейка «Егерская служба».

По данным мэрии Челябинска, к водоему выезжали экстренные службы. Погибших или пострадавших не нашли, вероятно, водитель бросил машину. В салоне нашли пустые бутылки от алкогольных напитков. В МВД зарегистрировали заявление о происшествии и проводят проверку.

Напомним, неделю назад в Челябинской области, провалившись под лед, погибли два ребенка.

А годом ранее рыбаки на озере Иртяш ушли под воду вместе со снегоходом, на котором ехали по неокрепшему льду. Двум мужчинам удалось выбраться, но третий погиб.

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