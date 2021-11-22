В Челябинске ужесточили приговор поджигателям машины журналиста

Автомобиль журналиста выгорел полностью и восстановлению не подлежит. Фото: прокуратура Челябинской области

Челябинский областной суд в понедельник, 22 ноября, рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Егора Аблязова и Кирилла Бажнина, которые подожгли автомобиль журналиста Марины Малковой. За совершенное преступление осужденные получили условные сроки, но теперь этот приговор отменили. Аблязов и Бажнин отправятся в колонию-поселение. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

— Приговором Курчатовского районного суда от 10 сентября 2021 года Аблязов и Бажнин признаны виновными в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества путем поджога (ч.2 ст. 167 УК РФ), им назначено наказание в виде лишения свободы условно на срок: Аблязову – 2 года 1 месяц, Бажнину – 2 года, обоим установлен испытательный срок 2 года. Кроме того, в качестве возмещения материального ущерба в пользу потерпевших с них солидарно взыскано более 1,1 миллиона рублей, — сообщили в пресс-службе челябинского облсуда. — Суд апелляционной инстанции отменил условное осуждение и назначил наказание в виде лишения свободы в колонии-поселении на тот же срок.

Приговор вступил в законную силу.

Автомобиль BMW X1 журналиста вспыхнул во дворе дома, где она проживает, 23 ноября в 23:40. Огонь тушили две единицы техники и восемь человек личного состава. Машина выгорела полностью и восстановлению не подлежит. Сама Марина Малкова не исключает, что поджог может быть связан с ее профессиональной деятельностью.

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