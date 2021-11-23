Вакцинированные в Челябинской области смогут купить билеты в театры и музеи за полцены

Чтобы получить скидку, нужно показать QR-код
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Привитые от коронавируса жители Челябинской области смогут с 50-процентной скидкой покупать билеты на спектакли, концерты и выставки. Как сообщили в региональном министерстве культуры, акция уже действует и будет продолжаться до 31 декабря.
Скидки на билеты при предъявлении QR-кода предоставляют в челябинских Театре кукол, Молодежном театре, Театре оперы и балета, Камерном театре, Театре драмы, а также в златоустовском театре «Омнибус». Кроме того, со скидкой вакцинированные смогут попасть в Челябинскую филармонию, Исторический музей Южного Урала, Музей изобразительных искусств и мультимедийный парк «Россия — Моя история».
Уточним что посмотреть весь театральный репертуар и все работающие выставки за полцены не получится: в каждом из культурных учреждений скидку по QR-коду предоставляют только разово.
Ранее в Челябинской области ввели дополнительные ограничения на проведение концертов QR-колы теперь обязательны не только для зрителей, но и для организаторов выступлений.
А в челябинских театрах подсчитали, что после введения QR-кодов отток зрителей составил 6%.
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