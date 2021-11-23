В администрации Миасса проводят обыски

Силовики нагрянули в мэрию
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В администрацию Миасса 23 ноября с проверкой пришли сотрудники Следственного комитета. В пресс-службе мэрии подтвердили, что в здании администрации сегодня работают сотрудники правоохранительных органов.
В региональном СУ Следственного комитета пока не комментируют ситуацию.
Ранее силовики с обыском приходили в структуру администрации Челябинска - МБУ «Спортивный город». Вскоре после этого уволился директор учреждения Эркин Маматов.
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