В администрации Миасса проводят обыски

Силовики нагрянули в мэрию Фото: Михаил ФРОЛОВ

В администрацию Миасса 23 ноября с проверкой пришли сотрудники Следственного комитета. В пресс-службе мэрии подтвердили, что в здании администрации сегодня работают сотрудники правоохранительных органов.

В региональном СУ Следственного комитета пока не комментируют ситуацию.

Ранее силовики с обыском приходили в структуру администрации Челябинска - МБУ «Спортивный город». Вскоре после этого уволился директор учреждения Эркин Маматов.

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