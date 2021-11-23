Чемпионат России по боксу в Челябинске посетят победители Олимпиады, чемпионы мира и Европы

Фото: Минспорта Челябинской области

Спортивный турнир пройдет с 26 ноября по 3 декабря в челябинском дворце спорта «Юность». На чемпионат страны по боксу среди женщин приедут члены Совета чемпионов Федерации бокса России — известные отечественные боксеры. С ними, кстати, наша радиоведущая спортивной программы Алина Покровская проведет три прямых эфира.

Ожидается, что на чемпионат России по боксу среди женщин приедут порядка 250 участниц из всех федеральных округов страны. Посетят турнир победители Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, чемпионы России.

Среди гостей чемпионата России по боксу среди женщин — двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко, олимпийский чемпион Егор Мехонцев, чемпионка мира и Европы Елена Суркова, чемпионка Европы, призер чемпионата мира по боксу Ирина Серебренникова, призер чемпионатов мира Мария Рейнгардт, призер олимпийских игр, чемпион мира и Европы Раимкуль Малахбеков, чемпионка Европы и мира Татьяна Чалая, чемпион мира Андрей Гоголев, а также чемпионка мира и Европы, креативный директор Федерации бокса России Светлана Кулакова, заместитель председателя совета чемпионов Федерации бокса России Ахмедхан Адилов.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Известные боксеры посетят поединки в рамках турнира, а также проведут мастер-классы для воспитанников детско-юношеских школ по боксу в Челябинске, Златоусте и Миассе.

Отметим, на бои с 26 ноября по 2 декабря вход для зрителей будет свободный с соответствующими ограничениями по заполняемости трибун и рекомендациями Роспотребнадзора. Совершеннолетний болельщик обязан при входе во дворец спорта «Юность» предъявить действующий QR-код о вакцинации или перенесенном за последние полгода COVID-19 и паспорт. На финальные поединки, которые пройдут 3 декабря, будет организована продажа билетов. Посетить соревнования смогут зрители с действительным билетом и QR-кодом. Для детей, не достигших 18 лет, QR-код не требуется.

Программа соревнований:

26 ноября

12:00 — 16:00 — предварительные бои.

18:00 — 21:00 — открытие соревнований, предварительные бои.

27 ноября — 1 декабря

12:00 — 16.00 — предварительные бои.

17:00 — 21:00 — предварительные бои.

2 декабря

13:00 — 19:00 — полуфинальные бои.

3 декабря

17:00 — 21:00 — финальные бои, закрытие соревнований (вход по билетам).