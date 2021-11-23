Со звездными гостями о чемпионате России по боксу среди женщин поговорит Алина Покровская

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Первый прямой эфир состоится 25 ноября, четверг, в 8:00. В гости придет креативный директор Федерации бокса России по боксу среди женщин Светлана Кулакова. В эфире обсудят:

— почему именно Челябинск стал местом проведения Чемпионата России по боксу среди женщин;

— можно ли приходить с несовершеннолетними детьми, учитывая, что это жестокий вид спорта;

— на что стоит обращать внимание зрителям, которые впервые на таких соревнованиях;

— как будут проходить бои, кто основной фаворит и какой призовой фонд.

Фото: crello.com

В этом эфире мы разыграем боксерские перчатки с автографами звездных гостей и победителей Чемпионата.

30 ноября, во вторник, эфир начнется в 13:00 с многократной чемпионкой Европы и мира, заслуженным мастер спорта России по боксу и кикбоксингу, членом женской комиссии Федерации бокса России Татьяной Чалой. Девушки обсудят:

— В чем эстетика женского бокса (миф или правда: что мужской бокс гораздо зрелищнее и динамичнее женского)?

— Чем занимаются профессиональные спортсменки по окончании карьеры?

— Какой психологией нужно обладать девушке, чтобы пойти драться на ринг?

— Как такой жесткий вид спорта влияет на женский организм, здоровье, личную/семейную жизнь?

— Чем приходится жертвовать женщине, выбирая профессиональный спорт?

— Какие прогнозы, шансы и звезды чемпионата будут на время промежуточных итогов турнира?

— Какие перспективы развития женского бокса в России в ближайшие 5 лет?

Последний прямой эфир состоится 2 декабря, четверг, в 8:00. На радио «Комсомольская правда» придет Егор Мехонцев — олимпийский чемпион 2012 года, чемпион мира 2009 года, двукратный чемпион Европы 2008 и 2010 годов. Он расскажет:

— Кому подходит данный вид спорта, во сколько лет отдавать детей, сколько стоит экипировка и какие условия необходимы для занятий?

— Как складывается жизнь спортсмена после крупных побед?

— Чем занимается спортсмен по окончании карьеры?

— О правилах и принципах спортсмена на ринге и в жизни?

— И, конечно, об итогах Чемпионата России по женскому боксу, уровне организации и победителях турнира?

И тут тоже будет розыгрыш боксерских перчаток с автографами звездных гостей и победителей Чемпионата.

Включайте в эти даты нашу радиостанцию: Челябинск — 95,3 FM, Миасс — 89,8 FM, Златоуст — 89,3 FM. Видеотрансляции эфиров можно посмотреть на YouTube-канале. https://www.youtube.com/channel/UCtgkotL_a3vEtqvOeGvsf1w

Телефон прямого эфира (351) 700-953, Viber и WhatsApp — 8 908 0 953 953.

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