Со звездными гостями о чемпионате России по боксу среди женщин поговорит Алина Покровская

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Первый прямой эфир состоится 25 ноября, четверг, в 8:00. В гости придет креативный директор Федерации бокса России по боксу среди женщин Светлана Кулакова. В эфире обсудят:
— почему именно Челябинск стал местом проведения Чемпионата России по боксу среди женщин;
— можно ли приходить с несовершеннолетними детьми, учитывая, что это жестокий вид спорта;
— на что стоит обращать внимание зрителям, которые впервые на таких соревнованиях;
— как будут проходить бои, кто основной фаворит и какой призовой фонд.
Фото: crello.com
В этом эфире мы разыграем боксерские перчатки с автографами звездных гостей и победителей Чемпионата.
30 ноября, во вторник, эфир начнется в 13:00 с многократной чемпионкой Европы и мира, заслуженным мастер спорта России по боксу и кикбоксингу, членом женской комиссии Федерации бокса России Татьяной Чалой. Девушки обсудят:
— В чем эстетика женского бокса (миф или правда: что мужской бокс гораздо зрелищнее и динамичнее женского)?
— Чем занимаются профессиональные спортсменки по окончании карьеры?
— Какой психологией нужно обладать девушке, чтобы пойти драться на ринг?
— Как такой жесткий вид спорта влияет на женский организм, здоровье, личную/семейную жизнь?
— Чем приходится жертвовать женщине, выбирая профессиональный спорт?
— Какие прогнозы, шансы и звезды чемпионата будут на время промежуточных итогов турнира?
— Какие перспективы развития женского бокса в России в ближайшие 5 лет?
Последний прямой эфир состоится 2 декабря, четверг, в 8:00. На радио «Комсомольская правда» придет Егор Мехонцев — олимпийский чемпион 2012 года, чемпион мира 2009 года, двукратный чемпион Европы 2008 и 2010 годов. Он расскажет:
— Кому подходит данный вид спорта, во сколько лет отдавать детей, сколько стоит экипировка и какие условия необходимы для занятий?
— Как складывается жизнь спортсмена после крупных побед?
— Чем занимается спортсмен по окончании карьеры?
— О правилах и принципах спортсмена на ринге и в жизни?
— И, конечно, об итогах Чемпионата России по женскому боксу, уровне организации и победителях турнира?
И тут тоже будет розыгрыш боксерских перчаток с автографами звездных гостей и победителей Чемпионата.
Включайте в эти даты нашу радиостанцию: Челябинск — 95,3 FM, Миасс — 89,8 FM, Златоуст — 89,3 FM. Видеотрансляции эфиров можно посмотреть на YouTube-канале. https://www.youtube.com/channel/UCtgkotL_a3vEtqvOeGvsf1w
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