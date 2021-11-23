Экс-директора челябинского аэропорта не выпустили из-под ареста

Бывшего руководителя аэропорта подозревают в мошенничестве со страховкой Фото: Сергей СОТНИКОВ

Бывший гендиректор «Челябинского авиапредприятия» Андрей Осипов останется под стражей, как минимум, до 9 декабря. Решение об этом принял Челябинский областной суд.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, Андрей Осипова просил вернуть его под домашний арест, но суд с просьбой не согласился.

Экс-директора аэропорта обвиняют в мошенничестве в сфере страхования с использованием служебного положения.

По версии следствия, Андрей Осипов попал в ДТП на служебной машине и оставил место происшествия. Компенсацию по договору КАСКО не выплачивают, если водитель скрылся с места аварии. Чтобы все же получить деньги от страховой компании, директор поручил своему подчиненному инсценировать ДТП и официально его оформить. По полученным работникам документам выплатили 170 тыс. рублей страховки. Подробностями этой истории с КП-Челябинск поделился один из сотрудников аэропорта. По его словам, ситуация хорошо известна на авиапредприятии.

В начале марта Андрея Осипова задержали сотрудники ФСБ. Сначала его поместили под домашний арест, но бывший директор нарушал условия этой меры пресечения, поэтому суд решил перевести его под стражу.

Андрей Осипов возглавил аэропорт Челябинска 1 ноября 2019 года, а 27 ноября уже презентовал новый терминал, который строили к саммитам ШОС и БРИКС. До этого он руководил аэропортом Мурманска.

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