В Челябинской области автомобиль на большой скорости вылетел с дороги и опрокинулся

Фото: ГИБДД Кыштыма

В Челябинской области водителю перевернувшейся машины удалось остаться в живых и даже не получить серьезных травм. ДТП произошло во время сильного снегопада утром 22 ноября на 59-м километре дороги Миасс-Карабаш-Кыштым.

Как рассказали в ГИБДД Кыштыма, 48-летний водитель LADA Granta слишком сильно разогнался и не справился с управлением на заснеженной трассе. Машину занесло, она съехала с дороги, а затем опрокинулась.

— Водитель в ДТП не пострадал, — сообщили в ГИБДД.

Напомним, несколько серьезных аварий случилось во время снегопада в конце прошлой недели. В Ашинском районе столкнулись «Камаз», MAN и Mitsubishi Colt, один из грузовиков вылетел в кювет. В Южноуральске женщину-водителя во время ДТП выбросило из машины прямо под колеса другого автомобиля.

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