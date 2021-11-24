Под стражу заключили двух водителей, устроивших ДТП рядом с остановкой в Челябинске

Один из водителей был пьян. Фото: ГИБДД Челябинска

Обоих водителей, участвовавших в резонансном ДТП на перекрестке улиц Хохрякова и Чоппа в Челябинске, отправили в СИЗО. Центральный районный суд города решил, что под стражей они пробудут до 22 января. 35-летнего водителя Mercedes обвиняют в нарушении правил движения, которое было совершено в состоянии опьянения и повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека, 26-летего водителя Renault – в нарушении правил движения, которое по неосторожности привело к смерти человека.

Авария произошла 11 ноября. Водитель Renault Logan совершал разворот на перекрестке в момент смены сигналов светофора. Он не уступил дорогу встречному Mercedes. Пьяный водитель Mercedes выехал на перекресток уже на красный свет. При этом его машина двигалась со скоростью 123 километра в час.

Автомобили столкнулись. Тяжелые травмы получила 62-летняя пассажирка Renault. Ее госпитализировали, но в больнице женщина скончалась.

Пострадала также женщина, находившаяся на остановке общественного транспорта. Ее ударило колесом и обломками кузова, оторвавшимися от столкнувшихся машин.

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