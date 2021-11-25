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Общество25 ноября 2021 8:32

В Челябинске перевозчик отказался снижать цену на проезд в маршрутках

Стоимость билета обещали уменьшить на 5 рублей, но делать этого не стали
Елена КОЛЧИНА
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За проезд в маршрутке по-прежнему придется платить 28 рублей

За проезд в маршрутке по-прежнему придется платить 28 рублей

Фото: Андрей АБРАМОВ

Цена на проезд в маршрутном такси №39 в Челябинске останется прежней — 28 рублей Об этом сообщили в городском управлении транспорта.

Ранее обслуживающее маршрут ООО «Сервис-транс» заявляло, что с 22 ноября билет будет стоить 23 рубля. Но в последний момент компания отозвала уведомление об изменении цен.

В управлении транспорта пояснили, что закон дает право перевозчикам самостоятельно устанавливать цены на проезд пассажиров по нерегулируемому тарифу.

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