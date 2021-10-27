В Челябинске проезд на маршрутке подешевеет на 5 рублей

Изменится стоимость проезда на одном из маршрутов Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске стоимость проезда в маршрутном такси №39 «ЧТЗ-Чичерина» снизится с 28 рублей до 23 рублей. Меньше денег с пассажиров начнут брать с 22 ноября.

Как сообщили в городском управлении транспорта, снизить цены решил обслуживающий маршрут перевозчик ООО «Сервис-транс». По закону, он может изменять стоимость проезда самостоятельно, если только заранее сообщает об этом в муниципалитет.

Другие перевозчики цены пока не изменяют.

Ранее в Челябинске заявили о запуске автобуса по маршруту между центром города и микрорайоном Залесье.

Кроме того в Челябинске решили заменить 144 остановочных комплекса. В центре города и прочих районах остановки общественного транспорта будут выглядеть по-разному.

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