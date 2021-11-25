Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-10°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье25 ноября 2021 10:42

В Челябинской области закрывают еще три ковидных госпиталя

Медучреждения вернутся к плановому режиму работы
Елена КОЛЧИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
За неделю в регионе свернули 14 ковидных баз

За неделю в регионе свернули 14 ковидных баз

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области решили возвратить в обычный режим работы еще три больницы, где были развернуты ковидные базы. Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, госпитали для больных коронавирусом расформировывают в связи с увеличением свободного коечного фонда.

Плановый прием пациентов возобновят в челябинской Городской клинической больнице №5, Областном кожно-венерологическом диспансере №3, а также в магнитогорском роддоме №1.

Несмотря на закрытие госпиталей, по домам отправят только пациентов, которые больше не нуждаются во медицинской помощи. Тех, кому помощь врачей еще требуется, переведут в ближайшие работающие ковидные отделения.

Напомним, 19 ноября в Челябинской области закрыли 5 госпиталей для больных коронавирусом, 23 ноября на плановый режим работы перевели еще 6 медучреждений.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru