Первому замминистра строительства Челябинской области продлили арест до февраля

Иван Белавкин много лет проработал в минстрое. Фото: susu.ru

В Челябинской области суд по ходатайству следователя продлил меру пресечения для заместителя министра строительства региона Ивана Белавкина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ). Чиновник будет оставаться в СИЗО до 2 февраля 2022 года. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Ивана Белавкина задержали на рабочем месте 3 июня. Его обвиняют в получении взятки от предпринимателя в сумме более 1 млн рублей, Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Заместителю министра строительства 49 лет. В минстрое он начал работать в 2004 году. В должностные обязанности Ивана Белавкина входило курировать сферу ЖКХ.

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