В Челябинске отправили в колонию мать, бросившую убитого младенца в реку Миасс

Суд вынес максимальное наказание для всех обвиняемых. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Калининский районный суд Челябинска осудил 24-летнюю местную жительницу, которая инсценировали похищение своего младенца, чтобы скрыть его убийство. Вместе с ней приговор вынесли и ее сожителю, являющегося соучастником преступления. Об этом сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.

— Женщине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, ее сожителю - 9 лет 11 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, — сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Жуткая история произошла в конце октября прошлого года. Молодая мать обратилась с заявлением в полицию о похищении семимесячного младенца. Утверждала, что на нее напали грабители, забрали переноску с сыном, деньги, ключи и телефон. По тревоге подняли десятки полицейских.

Однако позже выяснилось, что мать выдумала историю с похищением. По версии следствия, она вместе с сожителем несколько раз ударили малыша по голове, от чего тот умер. А чтобы замести следы, выбросили его тело в реку Миасс.

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