В Челябинске нашли подрядчика для достройки еще одного проблемного дома в ЖК «Радуга»

Компания, начавшая строительство дома, теперь признана банкротом Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинской области Фонд защиты прав дольщиков определил фирму, которая должна будет завершить строительство дома №13 на Краснопольской площадке. Здание относится к жилому комплексу «Радуга».

Достраивать десятиэтажку будет московское «СК Дель-Мар». Согласно данным сайта госзакупок, компания получит за это 191,8 млн рублей. Сдать дом и благоустроить прилегающую территорию подрядчик обязан к 1 декабря 2022 года.

Ключи от квартир в доме №13 ждут 84 обманутых дольщика. Строительство заморожено с 2015 года.

Ранее ООО «СК Дель Мар» получило контракт на достройку дома №6 в микрорайоне №51 на Краснопольской площадке.

В ЖК «Радуга» должно было быть 11 многоэтажек. Здания начали возводить фирмы, входящие в группу компаний «Серебряный ключ» бизнесмена Александра Сребрянского. Строительство не закончили, без квартир остались сотни дольщиков. Уголовное дело Александра Сребрянского по обвинению в мошенничестве сейчас рассматривает суд.

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