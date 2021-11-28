Участники аварии с подростком на BMW рассказали подробности произошедшего

Видео: klsnkvjl/instagram.com

Участники ДТП на Чичерина, которое устроил подросток на отцовской BMW опасаются, что дело может быть «замято». Об этом одна из пострадавших сообщила в своем Instagram.

— Слава Богу, что все живы, но два человека получили ушибы и не пострадали дети, которые были в машинах. Два автомобиля не подлежат восстановлению, один из них наш автомобиль, которому всего два месяца. Не хотим, чтобы это дело замяли, попытки уже есть! — рассказала женщина.

Также она отметила, что виновнику аварии всего 17 лет, а ДТП он устроил, когда ехал по улице Чичерина на высокой скорости и «играл в шашечки» — обгонял другие машины и перестраивался из ряда в ряд. Как сообщила женщина, отец подростка — бизнесмен и разбитая BMW принадлежит ему.

— Родители этого «чудака» сразу на месте хотели внаглую провернуть «мутные схемы». Грубили, импульсивно выражались и совсем не видели своей вины. Ни доли раскаяния и стыда за своего сына, — рассказала родственница попавших в аварию людей.

Напомним, авария произошла 27 ноября на улице Чичерина. Несовершеннолетний водитель не справился с управлением и спровоцировал ДТП с Toyota, Kia, Skoda и Hyundai. В ГИБДД уточнили, что пострадавших нет.

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