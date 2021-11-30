Возле зоопарка в Челябинске могут построить «Макдоналдс»

В Челябинске может появиться новый ресторан популярной сети Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улице Труда в Челябинске, рядом с зоопарком, может появиться ресторан сети «Макдоналдс». Два соседних участка там приобрела «Региональная сеть предприятий питания» — представитель «Макдоналдс» в нескольких российских регионах, сообщает Chel.DK.ru.

Компания пока не анонсировала планы строительства нового ресторана. Но по данным Публичной кадастровой карты более крупный из участков, площадью 1607 квадратных метров, предназначен для размещения объектов общественного питания.

Ранее на улице Труда собирались возвести многоэтажный комплекс с магазинами, офисами, собственным бассейном и элитными квартирами, однако проект до сих пор не реализован.

Напомним, в Челябинске утвердили план застройки в районе конгресс-холла на набережные реки Миасс. На территории должны появиться жилой дом, школа и многоуровневая стоянка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru