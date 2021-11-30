Челябинское УФАС во второй раз оштрафовало Sunlight за рекламу о закрытии магазинов

Фото: Иван ИВАНОВ

Челябинское УФАС снова оштрафовало ювелирную сеть магазинов Sunlight за рекламу о закрытии своих торговых точек. Владельцу бизнеса ООО «Солнечный свет» предстоит выплатить сумму в 200 тысяч рублей за недостоверную информацию в своих объявлениях. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Рекламу размещали в интернете, а также распространяли с помощью СМС. В объявлениях говорилось о распродаже с большими скидками, которую проводят из-за скорого закрытия торговых точек.

— Указанная реклама распространяется не только на территории Челябинской области, но и в других регионах. Подобные заявление перенаправлены в Челябинское УФАС России из Оренбургского, Брянского и Свердловского УФАС России. В связи с тем, что Челябинское УФАС России уже рассматривало подобную рекламу и вновь наделено полномочиями по ее рассмотрению, Центральный аппарат ФАС России также перенаправил в адрес управления заявления граждан по рекламе о закрытии магазинов Sunlight, — сообщили в Челябинском УФАС.

Первый штраф Челябинское УФАС выписало Sunlight в начале августа. Антимонопольное ведомство провело проверку и выяснило, что известная торговая сеть не собирается закрываться в ближайшее время. Сейчас владельцы бизнеса пытаются обжаловать этот штраф в суде.

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