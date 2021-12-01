В аэропорту Челябинска ждут вылета более тысячи пассажиров

Аэропорт оказался не готов отправлять рейсы во время гололеда. Фото: Андрей АБРАМОВ

Уральская транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров в аэропорту Челябинска, чьи рейсы были задержаны из-за гололедицы и сильного ветра. Пострадавшие могут обратиться в мобильный пункт в здании.

Из-за опасной погоды по маршруту из Челябинска не вылетели 9 самолетов. Задержаны рейсы в Казань, Ростов-на-Дону, Норильск, Санкт-Петербург, Москва, Минеральные Воды. Вылета ожидают более тысячи пассажиров.

— Представителями авиакомпаний оказываются услуги для пассажиров. Ситуация находится на контроле Уральской транспортной прокуратуры, — сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас проверяется соблюдение требований безопасности полетов, будет дана оценка действиям должностных лиц аэропорта по противообледенительной обработке взлетно-посадочной полосы.

В ночь на 1 декабря из-за гололеда самолет, прилетевший из Казани, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 20-25 метров. На борту были 32 пассажира, в том числе ребенок, и трое членов экипажа.

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