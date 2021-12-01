Минздрав Челябинской области рассказал о вакцинации в связи с появлением штамма омикрон

Заболевших новым штаммом омикрон в Челябинской области пока нет Фото: Кирилл САДЫКОВ

В связи с появлением нового штамма коронавируса омикрон многие жители Челябинской области задались вопросом, стоит ли сейчас прививаться и ревакцинироваться или подождать новую вакцину? Такой вопрос прозвучал на пресс-конференции в «Комсомольской правде» Челябинск. И вот что ответили в ведомстве.

— Ждать, пока изобретут что-то новое, не нужно. В любом случае существующие вакцины содержат тот набор компонентов, который является частичкой коронавируса. При вакцинации и ревакцинации сейчас наш иммунитет все равно будет иметь защиту. Это схожая ситуация с гриппом, когда штаммы меняются, — рассказала замминистра здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская.

Как добавила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт, из-за омикрона приостановлено авиасообщение с Африкой, в том числе с Танзанией, где сейчас находится челябинский Айболит Карен Даллакян.

— Люди, которые прилетают оттуда через другие страны, помещаются на 14 дней в обсерватор. Заболевших новым штаммом в Челябинской области нет, — сообщила Ирина Гехт. — Я рекомендую воздержаться от поездок за границу. Проведите Новый год на Урале, в горах и лесах!

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