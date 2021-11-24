«Симба не боялся уколов и выздоровел»: челябинский ветврач Карен Даллакян провел урок для школьников Танзании

На уральского Айболита Карена Даллакяня дети смотрели с восхищением. Фото: Артем Устюжанин

Челябинский ветврач и зоозащитник Карен Даллакян провел урок доброты для детей Танзании. Занятие под названием «Друзья леса» прошло в одной из школ, расположенных неподалеку от реабилитационного центра Kilimanjaro Animal C.R.E.W., где теперь живут лев Симба и леопард Ева. Подробнее, — в репортаже КП-Челябинск из Танзании.

Учащиеся этой школы всегда занимаются на свежем воздухе. На окнах даже нет стекол — только решетки. Некоторые классы и вовсе находятся на улице: от солнца и дождя защищает навес. Рядом строят еще четыре класса, но работа идет в ритме «pole-pole», что на языке суахили означает «медленно, постепенно». Мужчина, одетый в рабочую одежду, узнав, что приехал некий врач, спросил, не может ли он вылечить ему зуб.

no_title. Фото: Артем Устюжанин

Тем временем шумные ребята уже собрались в классе и начали петь — так начинаются занятия. Несмотря на жаркую погоду, все одеты в свитера цвета танзанийского флага. У некоторых на головах такие же яркие шапочки. Есть девочки в платках — 30% населения Танзании исповедуют ислам.

Карен Даллакян в белом халате с красным крестом похож на доктора Айболита, который, как герой знаменитого стихотворения Корнея Чуковского приехал в Африку, преодолев множество препятствий (в данном случае — бюрократических). Он поведал детям историю льва по имени Симба.

— Я расскажу вам, как плохие люди издевались над маленьким львенком, — начал Карен Даллакян. — Он был сиротой, он голодал, у него болели лапы. И он был на грани смерти. Добрые люди нашли его и отдали в больницу, где я работаю доктором. Дети, вам больно делать уколы? Кто плакал? А вот Симба терпел и не плакал. И он выздоровел.

no_title. Фото: Артем Устюжанин

no_title. Фото: Артем Устюжанин

no_title. Фото: Артем Устюжанин

Затем зоозащитник рассказал о том, как важно сохранять животных, а в завершении провел небольшую викторину: за правильный ответ дети получали мягкие игрушки.

— Грустная картинка — сама школа. Парты, стены, но это специфика. Не надо забывать, что мы в деревне. Обычная деревня. Но чистота душ этих детей, эти глаза — как у нас. Здесь нет никаких границ и языковых барьеров. С первых минут, когда я начал рассказывать, я как психолог смотрел на выражение эмоций. Я говорил, что лев жил без папы и без мамы и они представляли, каково жить без родителей. Они стали также переживать и, думаю, нам удалось бросить в душу детей семена доброты, которые будут вместе с ними расти и распространяться, — поделился впечатлениями с журналистом КП-Челябинск Карен Даллакян.

no_title. Фото: Артем Устюжанин

no_title. Фото: Артем Устюжанин

no_title. Фото: Артем Устюжанин

Зоозащитник продолжает работать в Танзании с Симбой и Евой. Недавно мы рассказывали, что льва выпустили в вольер. Подробнее, — в нашем репортаже.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru