Главного технолога магнитогорского МУП отправили под домашний арест за взятку

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Челябинской области Ленинский районный суд Магнитогорска избрал меру пресечения для главного технолога МУП, обвиняемого в получении взятки. Как сообщили в региональной прокуратуре, мужчину отправили по домашний арест на два месяца, то есть до 30 января 2021 года.

Вместе с экс-чиновником меру пресечения избрали и предполагаемому взяткодателю – местному бизнесмену, который является директором двух фирм. Его отправили под стражу. Срок тот же – до 30 января следующего года.

По версии следствия, бизнесмен в период 2016-2018 годов передал взятку чиновнику в сумме 1,8 млн рублей за создание условий, которые позволили ему получить муниципальный контракт по поставке оборудования. Позже преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ.

Ранее в Магнитогорске задержали бывшего вице-мэра Валерия Измалкова. Он подозревается в получении взятки на сумму в 1,5 млн рублей.

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