В двух челябинских школах искали бомбы

В школах не нашли взрывных устройств
Фото: Александр ГЛУЗ
Неизвестные 2 декабря сообщили о минировании школ №4 и №8 в Челябинске. По сообщениям очевидцев, к учебным заведениям выезжали представители экстренных служб, но эвакуацию не проводили.
Информацию о проверках подтвердили в региональном управлении Росгвардии:
— В настоящий момент специалисты инженерной службы завершили обследование в обеих школах. Подозрительных предметов и взрывоопасных веществ не обнаружено, — сообщили там.
Напомним, 680 человек утром эвакуировали из школы №5. Там тревога оказалась не ложной: в здании произошел пожар.
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