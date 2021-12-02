В двух челябинских школах искали бомбы

В школах не нашли взрывных устройств Фото: Александр ГЛУЗ

Неизвестные 2 декабря сообщили о минировании школ №4 и №8 в Челябинске. По сообщениям очевидцев, к учебным заведениям выезжали представители экстренных служб, но эвакуацию не проводили.

Информацию о проверках подтвердили в региональном управлении Росгвардии:

— В настоящий момент специалисты инженерной службы завершили обследование в обеих школах. Подозрительных предметов и взрывоопасных веществ не обнаружено, — сообщили там.

Напомним, 680 человек утром эвакуировали из школы №5. Там тревога оказалась не ложной: в здании произошел пожар.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru