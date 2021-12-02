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Происшествия2 декабря 2021 8:29

В двух челябинских школах искали бомбы

В учебные заведения поступили сообщения о минировании
Елена КОЛЧИНА
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В школах не нашли взрывных устройств

В школах не нашли взрывных устройств

Фото: Александр ГЛУЗ

Неизвестные 2 декабря сообщили о минировании школ №4 и №8 в Челябинске. По сообщениям очевидцев, к учебным заведениям выезжали представители экстренных служб, но эвакуацию не проводили.

Информацию о проверках подтвердили в региональном управлении Росгвардии:

— В настоящий момент специалисты инженерной службы завершили обследование в обеих школах. Подозрительных предметов и взрывоопасных веществ не обнаружено, — сообщили там.

Напомним, 680 человек утром эвакуировали из школы №5. Там тревога оказалась не ложной: в здании произошел пожар.

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