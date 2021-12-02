В Челябинской области пассажиров будут перевозить 50 подержанных автобусов из Москвы

В Челябинске начнут курсировать автобусы, на которых раньше ездили москвичи

Перевозить пассажиров в городах Челябинской области начнут 50 автобусов, списанных столичным ГУП «Мосгортранс».

Как рассказали в пресс-службе регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта, первые машины уже прибыли в Челябинскую область. 17 автобусов будут работать на улицах Челябинска, 27 поступят в Миасс, по 2 — в Кусу, Троицк и Южноуральск.

— После оформления соответствующих документов и проведения технического обслуживания автобусы выйдут на линию. Это позволит повысить качество транспортного обслуживания населения, — рассказали в миндортрансе.

В министерстве утверждают, что автобусы, которыми раньше пользовались в Москве, помогут провести в Челябинской области транспортную реформу и перейти от маловместительного общественного транспорта к крупному. Правительство Москвы списало автобусы в связи с переходом на новые виды транспорта («Мосгортранс» сейчас приобретает электробусы).

Добавим, списанный общественный транспорт из столицы уже на протяжение нескольких лет отправляют в российские регионы. В этом году в Миасс передали 10 московских троллейбусов.

— Сейчас они работают на улицах города и достойно зарекомендовали себя в эксплуатации, — заявили в миндортрансе.

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