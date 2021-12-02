Дизайнер Артемий Лебедев разработает туристическую концепцию для города в Челябинской области

Фото: администрация Чебаркуля

Известный дизайнер Артемий Лебедев снова посетил Челябинскую область. В этот раз он встретился с властями Чебаркуля для того, чтобы разработать для них концепцию развития туристического потенциала, инфраструктуры и социального комфорта города.

Как рассказали в пресс-службе администрации Чебаркуля, глава города Светлана Виноградова и главный архитектор Сергей Шацкий познакомили дизайнера с местными достопримечательностями, а также рассказали о реализованных проектах и поделились своими планами по развитию муниципалитета.

— Артемий Лебедев оценил искреннее желание и позитивный настрой руководства города в позиции непременной реализации инициатив по благоустройству Чебаркуля, благодаря которым он преобразится, станет инвестиционно привлекательным и современным. Администрация рассчитывает на плодотворное сотрудничество с именитым дизайнером и его командой, — сообщили в администрации.

Ранее Артемий Лебедев разработал для Челябинска проект нового квартала «1736». Это современное пространство организуют на месте рынка «Пешеходный» на пересечении улиц Карла Маркса и Российская.

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