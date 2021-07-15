В центре Челябинска собираются построить квартал по проекту дизайнера Артемия Лебедева

3D-визуализация будущего квартала. Фото: Artlebedev.ru

В центре Челябинска хотят построить квартал по проекту известного дизайнера Артемия Лебедева. Он будет называться «1736». Уже определено место, где будет находиться объект. Об этом говорится в презентации концепции квартала на сайте студии Артемия Лебедева.

— В центре Челябинска располагается один из старейших городских районов. Его населяют 100 тысяч человек, а его площадь — 44 кв. км. Сейчас там находится рынок, который производит удручающее впечатление. Однако скоро на его месте появится прекрасный комплекс, который станет точкой притяжения горожан — квартал «1736», — говорится в презентации проекта.

Расположение квартала было специально спроектировано так, что бы он соседствовал с важными социальными объектами. Дизайнеры учитывали транспортную систему центра города, доступ для пешеходов и градостроительную ситуацию.

Застройка квартала «1736» будет состоять из двух общественных зданий, апарт-отеля и жилого корпуса. Причем общественное пространство между этими объектами будет сделано так, чтобы оно было удобно не только для пешеходов, но и для автомобилистов. Изнутри комплекс будет свободен от припаркованных автомобилей, а экстренные службы могут спокойно проехать на важный вызов.

Что касается жилого корпуса, то он спроектирован таким образом, чтобы солнечный свет наполнял каждый из его фасадов, а ветровая нагрузка была минимальна. По словам дизайнеров, благодаря такой конфигурации общественных зданий получится сделать приватный внутренний двор.

Разрабатывая дизайн-проект, студия Артемия Лебедева ставила задачу создать в Челябинске современное пространство. Название району придумали концептуальное — «Семнадцать тридцать шесть». Это современное звучание, по мнению разработчиков, сочетается с историческим наследием — в 1736 году официально основали город — и будет близко людям.

Информация о новом квартале также опубликовано на сайте мэрии. 19 августа состоятся публичные слушания по планировке территории.

Напомним, на прошлой неделе дизайнер Артемий Лебедев приезжал в Челябинск. Он встретился с губернатором Алексеем Текслером и поговорил с ним о развитии города.

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