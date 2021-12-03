В челябинском минздраве объяснили, кому положен медотвод от вакцинации

Решение об отводе от вакцинации может принять только медицинская комиссия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Челябинской области с медотводом от прививки разрешили посещать общественные места наравне с вакцинированными обладателями QR-кодов. В министерстве здравоохранения объяснили, как получить медотвод от вакцинации, кто в Челябинской области может на него рассчитывать и что считается противопоказанием к прививке.

— При наличии противопоказаний к вакцинации от коронавируса пациенту выдается специальная справка — медицинский отвод. Чтобы ее получить, нужно обраться к участковому терапевту. Решение о выдаче справки принимает врачебная комиссия той медицинской организации, где пациент наблюдается с заболеванием, — рассказала главный внештатный специалист по медицинской профилактике регионального минздрава Ольга Агеева.

Как рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения, медицинский отвод может быть временным или постоянным.

Совсем не прививаться против коронавируса разрешают лишь тем, у кого прежде проявлялась тяжелая аллергическая реакция или гиперчувствительность к компонентам вакцин: если прежде при введении вакцины происходил анафилактический шок или отек Квинке. Чтобы получить отвод от прививки против коронавируса, таким пациентам необходимо пройти обследование у аллерголога.

При этом южноуральцам, страдающим крапивницей, аллергией на пыль, пыльцу растений или пищевые продукты, медотвод не положен. Все эти виды аллергии не влияют на восприятие организмом вакцины.

Существует также временный медицинский отвод — когда человеку рекомендуют сделать прививку не прямо сейчас, а позже. Такое происходит, если у пациента общее недомогание, температура выше 37 градусов, низкие показатели содержания кислорода в крови, началась ОРВИ или обострилась хроническая болезнь.

При обострении болезней вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. А если у человека нетяжелое заболевание ОРВИ или острое инфекционное заболевание желудочно-кишечного тракта, то ставить прививку от коронавируса можно уже после того, как температура тела придет в норму.

— Прививка — единственный эффективный способ защиты от коронавируса, — напомнили в минздраве.

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