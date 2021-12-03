АСВ уточнили, на какие виды страхования отозвали лицензию у челябинской «АСКО-Страхование»

Временная администрация будет работать 6 месяцев Фото: Анна ВОЛКОВА

В «Агентстве по страхованию вкладов», которое выступает в качестве временной администрации в «АСКО-Страхование» уточнили, на какие виды страхования у компании отозвали лицензию.

Ранее сообщалось, что ограничения не действуют на имущественное страхование, страхование жизни и ОСАГО. Но, как выяснилось, наоборот, — у «АСКО-Страхование» отозваны все лицензии.

Официальный представитель «АСКО-Страхование» Олег Гришанков рассказал «Комсомолке», что все разъяснения по работе компании дала временная администрация, и каких-либо официальных заявлений пока не будет. Что будет с полисами ОСАГО — читайте в нашем материале.

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