Крытый каток УралГУФКа в березовой роще Челябинска построит компания из Самары

На стройку дали чуть больше года. Фото: uralgufk.ru

Строить крытый каток УралГУФКа недалеко от пересечения улицы Академика Макеева и проспекта Героя России Евгения Родионова будет компания из Самары — ООО «Белстрой». Именно она выиграла торги, снизив сумму до 424 млн рублей.

Каток будет одноэтажным. Рядом пристроят двухэтажное здание, где на первом этаже разместят прокат, медкабинет, мастерскую по ремонту инвентаря, раздевалки, массажный кабинет. На втором — залы для общефизической подготовки, хореографии, комментаторскую и буфет. У катка будет парковка для студентов и преподавателей на 54 места. Территорию рядом благоустроят — высадят деревья и поставят малые архитектурные формы.

Фото: uralgufk.ru

Строительство катка финансируется из федерального бюджета. Все работы подрядчик должен закончить через 390 дней после даты заключения контракта. Проект согласовали еще в 2019 году, но строить, как планировали в 2021 году, не стали. Против катка, а точнее вырубки березовой рощи, активно выступали жители Тополинки. Они даже записали видеообращение президенту России Владимиру Путину.

ООО «Белстрой» — самарская компания, которая строит социальные объекты по всей России, в том числе строит ковидный госпиталь в Сызрани. Летом этого года гендиректора компании обвинили в хищении бюджетных средств при строительстве детского сада в Самарской области. Мужчине назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

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