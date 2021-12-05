Под коньками лед тает. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске из-за оттепели не могут открыть каток в горсаду им. Пушкина. Объявления опубликовала администрация учреждения.

В нем сказано, что выход на лед запрещен из-за теплой погоды. Полноценно работать каток не может с начала декабря.

А вот в парке Терешковой каток пока открыт. Там заливали искусственный лед, который менее подвержен трещинам из-за перепадов температур.

5 декабря в Челябинске ожидаются дождь и мокрый снег. А к вечеру в каток могут превратиться улицы.

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