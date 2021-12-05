Замминистра транспорта Челябинской области дал наглядный ответ, зачем делать бордюры возле трамвайных путей

Замминистра транспорта выложил фото с аварией. Фото: Александр Егоров

Заместитель министра транспорта Челябинской области Александр Егоров привел доводы в пользу бордюров возле трамвайных путей. Пост он выложил на своей странице в Facebook.

Александр Егоров решил дать наглядный ответ на вопрос, какое обособление трамвая эффективнее — разметкой или бордюром. В качестве примера он привел ДТП на улице Труда. Водитель решила повернуть перед трамваем, но не успела завершить маневр.

— Физическое обособление рельсового транспорта — это не только максимальный приоритетный проезд для транспорта с наибольшей потенциальной провозной способностью. Но и повышение безопасности дорожного движения за счет исключения возможности неожиданно развернуться перед трамваем! — высказал свою позицию замминистра.

Добавим, что бордюры вызвали споры у водителей. Многие высказывались за то, что они наоборот создают помехи при движении. Особенно, если плитку заносит снегом и ее становится не видно.

Так автомобилисты привыкали к бордюрам.

Обособлять трамвайные пути начали осенью этого года. Отделить от транспортного потока планируют 30 км на разных участках.

Инфографика: Сергей Зверев

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