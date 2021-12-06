Дело о загрязнении рек Уй и Санарка, оставившего Троицк без воды, передали в Росприроднадзор

Из-за ЧП остались без воды жители Троицка. Фото: читатель КП

Загрязнение рек Уй и Санарка стоками предприятия «Ромкор» переросло в административное дело о нарушении правил охраны водных объектов. Его будет рассматривать Росприроднадзор, так как предприятие является объектом, оказывающим значительное негативное воздействие на окружающую среду и подлежит федеральному государственному экологическому надзору.

Кроме того, предстоит рассчитать ущерб, нанесенный природе. «Ромкор» должен будет не только возместить его, но и провести рекультивацию загрязненных земель.

— Отбор проб компонентов природной среды показал значительные превышения по аммонию-иону (маркерное загрязняющее вещество для свиноводческих комплексов), — сообщили в пресс-службе Минэкологии Челябинской области.

Напомним, из-за превышения аммиака в реке Уй было замечено 1 ноября. Из-за этого в Троицке отключали водоснабжение. Позже воду дали, но власти рекомендовали ее кипятить перед использованием. Организованы многочисленные проверки. О то, что источником отравления тал «Ромкор» официально озвучил губернатор Алексей Текслер.

— Установлено, что сброс резкопахнущей жидкости (с запахом свиного навоза) на почву осуществило ООО МК «Ромкор». Резкопахнущая жидкость по естественному уклону местности попала в реку Санарка, которая впадает в реку Уй (источник питьевого водоснабжения города Троицка), что повлекло его загрязнение, — добавили в Минэкологии.

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